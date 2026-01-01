Staffel 2Folge 18vom 04.01.2026
LKW-Bergung extrem
Folge 18: Jims Schlammschlacht
42 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Ein Tanker mit einer stark ätzenden Substanz an Bord kippt um - Jim und Steve sind sofort zu Stelle, doch für diese gefährliche Mammutaufgabe brauchen sie Verstärkung.
LKW-Bergung extrem
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
12
Copyrights:© Keshet International
