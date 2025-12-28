Staffel 2Folge 16vom 04.01.2026
UnfallheldenJetzt kostenlos streamen
LKW-Bergung extrem
Folge 16: Unfallhelden
42 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Bergungsexperte Jim Howard wird zu einem schweren Unfall gerufen. Ein Van prallt auf einen Sattelschlepper, mehrere nachfolgende Fahrzeuge sind ebenfalls involviert.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LKW-Bergung extrem
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen