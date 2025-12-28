Staffel 2Folge 19vom 04.01.2026
Folge 19: Einsatz nach dem Großfeuer
43 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
In Tamworth sollen nach einem Großbrand verkohlte Fahrzeuge aus einem Busdepot entfernt werden. Das erweist sich als keine leichte Aufgabe, denn diese fangen immer wieder Feuer.
