Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Die Zeit vergessen im Lokal "Zeitlos"

Kabel EinsFolge vom 01.04.2020
Die Zeit vergessen im Lokal "Zeitlos"

Die Zeit vergessen im Lokal "Zeitlos"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 01.04.2020: Die Zeit vergessen im Lokal "Zeitlos"

44 Min.Folge vom 01.04.2020Ab 6

Das Bergfest steigt heute für TV-Koch Mike Süsser in Pattensen - südlich von Hannover. Gastgeber Marc Kretzschmar ist gelernter Koch, Betriebswirt und Hotelier und möchte heute mithilfe seines Kochs Jens deutsche Küche mit Crossover-Kreationen und mediterranen Einflüssen präsentieren und den goldenen Teller ergattern. Ist sein Konzept wirklich zeitlos und reicht es für den Sieg?

Alle verfügbaren Folgen