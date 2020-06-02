Hohe Qualität im Lokal "Frau Trude"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.06.2020: Hohe Qualität im Lokal "Frau Trude"
Folge vom 02.06.2020Ab 6
Zum Wochenstart geht es für Mike Süsser nach Hanau, der Geburtsstadt der Gebrüder Grimm. Das Gastronomen-Duo Nabila Omaizat (30) und Dirk Reichert (36) möchten mit ihrem Steakhaus der anderen Art Mike Süsser und die vier Konkurrenten überzeugen. Ob sie mit ihrem ideenreichen Konzept und den ausgefallenen Grillgerichten genug Punkte für den Wochensieg einholen können?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
