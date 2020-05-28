Von Action bis Wellness im "Tirol Camp"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.05.2020: Von Action bis Wellness im "Tirol Camp"
Folge vom 28.05.2020
Weiter geht's in Tirol! In Sichtweite zur Skipiste lädt Jenny Klausner (30) ins "Tirol Camp" nach Fieberbrunn ein. Die sympathische Powerfrau bietet leidenschaftlichen Skifahrern eine hochmoderne Anlage mit Après-Ski Flair. Hier bleiben keine Wünsche offen! Doch gilt das auch für Mike Süsser und die Mitstreiter?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
6
