Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Restaurant bi:braud", Ulm
44 Min.Ab 6
Heute lädt die gelernte Köchin Alina Bebrout ein, gehobene und modern interpretierte, französische Küche zu genießen! In ihrem Lokal "bi:braud", unweit des bekannten Münster in der Ulmer Altstadt, will sie mit ihren Menüs die Messlatte hoch ansetzen. Werden Kochkunst und Charme beeindrucken können und den goldenen Teller greifbar machen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins