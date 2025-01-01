Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"TROYKA", Mönchengladbach
44 Min.
Großes Finale in Mönchengladbach und es geht zum Jüngsten der Runde: Marcel und sein "TROYKA" befinden sich noch in der Startphase ihrer gastronomischen Erfolgsgeschichte, so dass Profi Mike Süsser heute ein Pop-up-Restaurant besucht. Nebenan wird nämlich das zukünftige "TROYKA" gebaut, mit dem Marcel bald hoch hinauswill. Ob er sich heute schon den Goldener Teller sichern kann?
