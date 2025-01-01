Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Schultheiss 52", Hameln
44 Min.Ab 6
Am letzten Tag bittet Gastronom und Küchenchef Deniz in sein Lokal namens "Schultheiss 52". Dahinter verbirgt sich eines der ältesten Restaurants der Stadt Hameln, das der quirlige 36-Jährige erst kürzlich vollständig renoviert hat. Mit frischer deutscher Küche und internationalem Touch möchte Deniz heute vor allem eines: volle zehn Punkte und den begehrten Goldenen Teller!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins