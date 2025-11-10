Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 13: Vatertag
21 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Star-Wars-Poster, das wieder vom Markt genommen wurde, interessiert die Pfand-Profis. Es hat neben einem anderen Titel noch weitere Kuriositäten zu bieten.
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC