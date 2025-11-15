Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Rick sieht rot

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 22vom 15.11.2025
21 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Kunde präsentiert eine Muskete aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg - aus Familienbesitz, mit Echtheitszertifikat. Corey verkauft indes ein seltenes Filmposter aus der privaten Sammlung.

