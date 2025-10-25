Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Das Erbe des Bürgerkriegs

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 17vom 25.10.2025
20 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Pawn Stars sind unterwegs, um den Vorläufer der modernen Maschinengewehre zu begutachten. Die Waffe wurde während des Amerikanischen Bürgerkriegs eingeführt.

