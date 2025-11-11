Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Chumlee auf Abwegen

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 21vom 11.11.2025
Chumlee auf Abwegen

Chumlee auf AbwegenJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 21: Chumlee auf Abwegen

21 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Chumlee stürzt sich auf eine münzbetriebene Kinderattraktion aus den 1950er Jahren. Und: Ein von Al Pacino signiertes Drehbuch zu "Der Pate" soll den Besitzer wechseln.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 3 Staffeln und Folgen