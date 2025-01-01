Frei schwebende Betten und durchbohrte Bücher!Jetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 9: Frei schwebende Betten und durchbohrte Bücher!
62 Min.
Beim Duell um das schönste Schlafzimmer wollen Pia und Sven aus Rehhorst ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Stephan und Alisa aus Münster wollen hingegen mit Kreativität punkten: Ihr selbst gebautes Bett soll frei schweben. Doch damit nicht genug - auch die Wände müssen gestrichen, Schränke aufgebaut und Deko platziert werden.
