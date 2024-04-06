Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

sixxStaffel 12Folge 11vom 06.04.2024
Folge 11: Crazy 4 Cookies

42 Min.Folge vom 06.04.2024Ab 6

Heute hat Enie van de Meiklokjes viele leckere Keks-Rezepte dabei. Den Anfang macht der essbare Cookie Dough, den man ohne Backen naschen kann. Den amerikanischen Klassiker Snickerdoodle verfeinert die Moderatorin mit gefriergetrockneten Erdbeeren. Zudem zaubert die Meisterbäckerin einen XXL-Schoko-Cookie mit Pistazien-Marzipan in einer Pfanne. Zum Schluss bringt Lilli Hollunder ein Familienrezept für arabisch-mediterrane Maamoul-Kekse mit.

