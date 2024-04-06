Sweet and Easy - Enie backt
Folge 11: Crazy 4 Cookies
42 Min.Folge vom 06.04.2024Ab 6
Heute hat Enie van de Meiklokjes viele leckere Keks-Rezepte dabei. Den Anfang macht der essbare Cookie Dough, den man ohne Backen naschen kann. Den amerikanischen Klassiker Snickerdoodle verfeinert die Moderatorin mit gefriergetrockneten Erdbeeren. Zudem zaubert die Meisterbäckerin einen XXL-Schoko-Cookie mit Pistazien-Marzipan in einer Pfanne. Zum Schluss bringt Lilli Hollunder ein Familienrezept für arabisch-mediterrane Maamoul-Kekse mit.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen