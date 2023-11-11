Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 12Folge 4vom 11.11.2023
46 Min.Folge vom 11.11.2023Ab 6

Heute widmet sich Enie van de Meiklokjes der Zubereitung von luftig-leichtem Gebäck aus zuckersüßem Baiser. Die Meisterbäckerin zaubert einen Blechkuchen mit Rhabarberkompott, Petit Pavlovas mit einer süß-sauren Mischung und eine leckere Himbeertorte mit bunter Baiser-Deko. Zum Schluss unterstützt Romina Langenhan Enie bei der Zubereitung von Lemon-Meringue-Tartelettes.

