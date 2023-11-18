Sweet and Easy - Enie backt
Folge 5: Krosse Krusten
47 Min.Folge vom 18.11.2023Ab 6
Heute dreht sich bei Enie van de Meiklokjes alles um Brot - in luftig-leckeren, großen, kleinen und krossen Varianten. Zunächst backt die Moderatorin das einfachste Brot der Welt, das mithilfe von Natron in Nullkommanix fertig ist. Weiter geht es mit Körner-Laugenecken, die ebenfalls schnell und einfach zu machen sind. Das Wow-Gebäck der Woche ist ein tolles Roggenbrot. TikTok-Bäcker Jo Semola ist Enies heutiger Gast und gemeinsam bereiten sie krosse Kipf-Brötchen zu.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
6
