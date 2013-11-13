Lasset den kulinarischen Wettstreit beginnen!Jetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 1: Lasset den kulinarischen Wettstreit beginnen!
143 Min.Folge vom 13.11.2013Ab 12
Sowohl Hobby- als auch Profiköche treten an, um sich die Gunst der vier Coaches zu erbrutzeln. Nach jeder Runde, in der ein Löffel-Gericht blind verkostet wurde, entscheiden Tim Mälzer, Lea Linster, Frank Rosin und Alexander Herrmann, ob sie den Kandidaten in ihrem Team haben wollen. Interessieren sich mehrere Coaches für einen Anwärter, darf dieser selbst entscheiden, in wessen Team er möchte. In den kommenden fünf Folgen kochen die Teams in Challenges gegeneinander.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen