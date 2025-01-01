Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Taste

Wer ist im Halbfinale ein Verführungs-Künstler?

SAT.1Staffel 1Folge 5
Wer ist im Halbfinale ein Verführungs-Künstler?

Folge 5: Wer ist im Halbfinale ein Verführungs-Künstler?

98 Min.Ab 12

Sieben Kandidaten sind noch übrig. Sie stehen vor der Herausforderung, unter dem Motto "Verführung" den Schweizer Drei-Sterne-Koch Andreas Caminada zu begeistern, der als Gastjuror antritt. Welche Teilnehmer wird er nach der blinden Verkostung loben, welche müssen Kritik einstecken? Und welche Coaches stehen vor der schwierigen Frage, wen sie nach Hause schicken?

