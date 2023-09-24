Blind Auditions 2: Das Spiel beginntJetzt kostenlos streamen
The Voice Rap by CUPRA
Folge 2: Blind Auditions 2: Das Spiel beginnt
29 Min.Folge vom 24.09.2023Ab 12
In der zweiten Runde der Blind Auditions machen die Coaches Kool Savas und Dardan klar, dass sie nicht nur gegeneinander kämpfen, sondern mit ihrem Rap-Talent auch den Sieg von "The Voice of Germany" 2023 holen wollen. Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz müssen sich warm anziehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Voice Rap by CUPRA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen