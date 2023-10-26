Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Voice Rap by CUPRA

Workshops 2: Wer überzeugt in der Königsdisziplin?

ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 26.10.2023
Workshops 2: Wer überzeugt in der Königsdisziplin?

Workshops 2: Wer überzeugt in der Königsdisziplin?Jetzt kostenlos streamen

The Voice Rap by CUPRA

Folge 6: Workshops 2: Wer überzeugt in der Königsdisziplin?

33 Min.Folge vom 26.10.2023Ab 12

Einer von drei Plätzen ist in jedem Team schon besetzt. In Folge sechs müssen sich vier Talente in jedem Team beweisen. Jeweils nur zwei kommen weiter. Wer schafft es in der Königsdisziplin Songwriting zu überzeugen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Voice Rap by CUPRA
ProSieben
The Voice Rap by CUPRA

The Voice Rap by CUPRA

Alle 1 Staffeln und Folgen