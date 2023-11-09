Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 8vom 09.11.2023
36 Min.Folge vom 09.11.2023Ab 12

Im großen Finale von "The Voice Rap by CUPRA" rappen Erda und CEO für Team Dardan und Caddy und Ezo für Team Kool Savas um den Sieg. Mit welchen Talenten werden die Coaches in die Votings gehen und welche Talente scheiden aus?

