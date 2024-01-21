Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Daniela und die Tücken des Fernverkehrs

Kabel EinsStaffel 13Folge 3vom 21.01.2024
Daniela und die Tücken des Fernverkehrs

Folge 3: Daniela und die Tücken des Fernverkehrs

89 Min.Folge vom 21.01.2024Ab 6

Für Hammerbraut Daniela steht heute eine besondere Herausforderung an: Die 39-Jährige ist das erste Mal im Fernverkehr unterwegs! Während sie sonst nur im Bremer Umland fährt, geht es für die zweifache Mutter heute bis nach Hamburg. Dorthin soll sie Zellstoffrollen transportieren. Doch leider gerät das Trucker Babe auf der A1 direkt in einen Stau. Wird Daniela es pünktlich bis nach Hamburg schaffen?

