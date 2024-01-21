Daniela und die Tücken des FernverkehrsJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 3: Daniela und die Tücken des Fernverkehrs
89 Min.Folge vom 21.01.2024Ab 6
Für Hammerbraut Daniela steht heute eine besondere Herausforderung an: Die 39-Jährige ist das erste Mal im Fernverkehr unterwegs! Während sie sonst nur im Bremer Umland fährt, geht es für die zweifache Mutter heute bis nach Hamburg. Dorthin soll sie Zellstoffrollen transportieren. Doch leider gerät das Trucker Babe auf der A1 direkt in einen Stau. Wird Daniela es pünktlich bis nach Hamburg schaffen?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins