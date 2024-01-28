Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Steffka ist heute mit einer ganz besonderen Ladung unterwegs

Kabel EinsStaffel 13Folge 4vom 28.01.2024
89 Min.Folge vom 28.01.2024Ab 6

Ungewohnte Ladung für Trucker Babe Steffka: Nach einer Nacht im Truck mitten auf einer Baustelle in Bernburg an der Saale startet die 37-Jährige in eine besondere Tour. In Halle soll sie einen Oldtimer Lkw laden und diesen ins knapp 360 Kilometer entfernte Hamburg überführen. Doch bereits beim Aufladen des besonderen Frachtgutes wird es knifflig?

