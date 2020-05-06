Universum: Lionsrock - Die Heimkehr des KönigsJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 06.05.2020: Universum: Lionsrock - Die Heimkehr des Königs
45 Min. Folge vom 06.05.2020
Als im Februar 2008 rund um ein markantes Felsplateau des südafrikanischen Hochlands ein gigantisches Tierreservat abgegrenzt wird, kann niemand den großen Erfolg dieses einzigartigen Projekts absehen. Heute ist Lionsrock, der Felsen der Löwen, ein umfassendes Schutzgebiet, in das Raubkatzen aus der gesamten Europäischen Union rückgeführt werden - ehemalige Zirkuslöwen, Großkatzen aus nicht artgerechter Haltung, Tiere aus konkursreifen Zoos. Bildquelle: ORF/Rilk Film/Andreas Laschober
