Universum: Sardinien - Arche aus SteinJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 04.06.2024: Universum: Sardinien - Arche aus Stein
44 Min.Folge vom 04.06.2024
Dreieinhalb Millionen UrlauberInnen besuchen jedes Jahr Sardinien, Italiens zweitgrößte Insel mit einem Viertel der gesamten Küstenlinie des Landes. Von dieser abwechslungsreichen Küste mit 1.800 Kilometern eindrucksvoller Klippen und malerischer Strände fühlen sie sich angezogen. Wenige hingegen kennen das schroffe Bergland Sardiniens, die nur einheimischen Hirten vertrauten Macchiehügel und die lieblichen Täler dieser Insel. Zusammen bilden die durch einen schmalen Schelf verbundenen Schwesterinseln Korsika und Sardinien einen kleinen Kontinent – ein Bruchstück des Mutterkontinents Europa, von dem sie sich gelöst haben, als die südlichen Alpen und das westliche Mittelmeer entstanden. Bildquelle: ORF/pre tv
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