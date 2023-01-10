Universum: Olimba - Königin der LeopardenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 10.01.2023: Universum: Olimba - Königin der Leoparden
44 Min.Folge vom 10.01.2023
An den Ufern des Luangwa ist sie die unangefochtene Herrscherin über ein außergewöhnlich großes Revier - mehr als drei Jahre lang wurde sie filmisch begleitet. Mit „Olimba – Königin der Leoparden“ zeigt „Universum“ eine eindrucksvolle Dokumentation der südafrikanischen Naturfilmer Will und Lianne Steenkamp, bekannt für ihren mehrfach preisgekrönten „Universum“-Zweiteiler „Die Wüstenlöwen der Namib“. Im Fokus der Koproduktion von Kurt Mayer Film und Into Nature Productions, ORF, ARTE und WDR in Zusammenarbeit mit ORF-Enterprise stehen diesmal ein Fluss und eine Leopardin: der Luangwa im südlichen Afrika und „Olimba“, eine außergewöhnliche Großkatze.
