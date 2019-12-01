Unser Bahnhof
Folge 3: Folge 3
87 Min.Folge vom 01.12.2019Ab 12
04:00 Uhr am Frankfurter Hbf. Zeitungsblätter, Blumen, Brezeln kommen in Regale und Auslagen. In zwei Stunden beginnt die Rushhour und ein langer Tag, an dem rund eine halbe Million Menschen am Bahnhof versorgt werden muss. Wenn der Trubel abends wieder abflaut, geht's für die Gleisbauarbeiter los. Sie müssen von 22 Uhr bis zum nächsten Morgen mit den Reparaturarbeiten an einer Weiche fertig werden. Zur gleichen Zeit suchen DB-Sicherheits-Fachkräfte nach einer vermissten Frau.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Bahnhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins