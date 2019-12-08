Unser Bahnhof
Folge 4: Folge 4
90 Min.Folge vom 08.12.2019Ab 12
6:00 Uhr morgens am Frankfurter Hauptbahnhof. Das Team vom Casualfood-Store "Quickers" versorgt Reisende mit guter Laune und heißem Kaffee. Heißgetränke gibt es heute auch in der Bahnhofsmission. Jeden Donnerstag öffnet Dekan Carsten Baumann die Türen für Wohnungslose und Hilfsbedürftige und bietet kostenlos Kaffee an. Und: DB-Service-Mitarbeiterin Mia bekommt einen Funkspruch. In einem Zug ist ein Hund vergessen worden. Wird sie ihn finden und seinem Besitzer zurückgeben können?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Bahnhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins