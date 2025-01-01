Unser Bahnhof
In der Nähe der glitzernden Hochhaustürme in Frankfurt liegt das Bahnhofsviertel. Das Multikulti-Quartier ist einer der meist frequentierten Orte in Deutschland und Transitkreuz für fast eine halbe Million Reisende täglich. Doch wie wird die zentrale Verkehrsdrehscheibe 365 Tage im Jahr am Laufen gehalten? Die Reportage-Reihe hat unter anderem DB-Mitarbeiter, Bundespolizisten und Zugführer in ihrem Arbeitsalltag begleitet und gewährt so Einblicke in den spannenden Mikrokosmos.
