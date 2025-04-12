Verliebt in Berlin
Folge 176: Episode 176
22 Min.Folge vom 12.04.2025
Nach ihrem Kreislaufkollaps kümmert sich David rührend um Lisa und fährt sie nach Göberitz. Dort erholt sie sich, auch wenn sie ihre Diät trotz des Zusammenbruchs fortsetzen will. Ihre Eltern und auch Jürgen sind dagegen, aber Lisa will sie beruhigen, indem sie einfach doppelt so viel ihres Nahrungsersatzmittels zu sich nimmt - eine gefährliche Entscheidung!
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
