Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 176

ATV 2Staffel 1Folge 176vom 12.04.2025
Episode 176

Episode 176Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 176: Episode 176

22 Min.Folge vom 12.04.2025Ab 12

Nach ihrem Kreislaufkollaps kümmert sich David rührend um Lisa und fährt sie nach Göberitz. Dort erholt sie sich, auch wenn sie ihre Diät trotz des Zusammenbruchs fortsetzen will. Ihre Eltern und auch Jürgen sind dagegen, aber Lisa will sie beruhigen, indem sie einfach doppelt so viel ihres Nahrungsersatzmittels zu sich nimmt - eine gefährliche Entscheidung!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen