Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 29.01.2026
40 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute soll eine der beeindruckendsten Waffen der Geschichte geschmiedet werden: das japanische Langschwert Katana.

Kabel Eins Doku
