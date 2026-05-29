Beziehungsprobe?
"Forsthaus-Rampensau"-Sieger Ferry mit Freundin Kathy im "Sommerhaus der Stars"
Veröffentlicht:von Sophia Seidl
Nach seinem Triumph bei "Forsthaus Rampensau" startet Ferry jetzt gemeinsam mit Freundin Kathy ins nächste Reality-TV-Abenteuer: 2026 zieht das Paar ins "Sommerhaus der Stars". Doch ihre Beziehung musste bereits einige turbulente Momente überstehen. Hier erfährst du, wie die beiden zueinandergefunden haben – und warum ihre junge Liebe schon früh auf eine harte Probe gestellt wurde.
Willst du Ferry und Marvin "gewinnenen" sehen?
Das ist Ferry
Der Musiker und Rapper Ferdinand "Ferry" (30) ist mittlerweile auch Reality-TV-Fans längst ein Begriff: Zunächst war der gebürtige Österreicher, der inzwischen in Berlin lebt, bei "Die Bachelorette" zu sehen. Dort buhlte er um das Herz von Stella Stegmann.
Danach gewann er gemeinsam mit Teampartner Marvin die vierte Staffel von "Forsthaus Rampensau".
Hier kannst du das exklusive Sieger-Interview lesen
Heiße Flirts im Forsthaus
Während der Dreharbeiten zu "Forsthaus Rampensau" ging es für Ferry mit OF-Sternchen Linda heiß her. Zwischen prickelnden Whirlpool-Szenen und pikanten Klo-Situationen blieb kaum etwas der Fantasie überlassen.
Kurz nach seinem Triumph bei "Forsthaus Rampensau" fand Ferry auch privat sein Glück: Über Bumble lernte er seine heutige Freundin Kathy (29) kennen. Doch kaum lief die Show im TV, wurde die frische Beziehung direkt auf die Probe gestellt, denn mit der Ausstrahlung kamen auch die flirtreichen Szenen zurück auf den Bildschirm. Für Kathy sicher keine leichte Situation. Trotzdem meisterte das Paar diesen Liebestest. Und jetzt?
Sommerhaus als Beziehungs-Bootcamp
Jetzt stellt sich das Paar der nächsten Herausforderung. Im "Sommerhaus der Stars" 2026 wollen sie ihre Liebe nun auf die Probe stellen. Ferry und Kathy bringen jedenfalls beste Voraussetzungen für ein spannendes Abenteuer im Beziehungstest des Reality-TVs mit.
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