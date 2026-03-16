Mütter united "Jazz Gitti ist mein Vorbild" - Intimes Geständnis bei "Mütter in lustiger Fernseh-Show" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Sophia Seidl Ein Wiedersehen unter Freundinnen: Carmen und Jazz Gitti kennen sich schon seit vielen Jahren. Bild: Joyn / ATV

In der neuen Folge von "Mütter in lustiger Fernseh-Show" wird es musikalisch, emotional und köstlich zugleich. Carmen und ihr Sohn Benjamin stimmen sich mit Retro-Songs am Weg nach Wien ein, wo sie die langjährige Freundin Jazz Gitti besuchen. Warum Gitti schon früh ein Vorbild war, was Carmen sich von ihr für ihr eigenes Alter wünscht und wie sie ihren Sohn fördert, ohne ihn zu drängen, erzählt sie im Interview.

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Von EAV bis Backstreet Boys Carmen und Benjamin sind auf dem Weg nach Wien zu einem Wochenendausflug zu Carmens langjähriger Freundin Jazz Gitti. Carmen und Gitti verbindet nicht nur die gemeinsame Teilnahme an der 3. Staffel von "Forsthaus Rampensau". Seit 25 Jahren verbringen die beiden bereits intensive Zeiten miteinander. Um genau zu sein: Carmen war 19 Jahre alt, als sie sich kennenlernten. Zu den kultigen Klängen von EAVs "Märchenprinz", den Backstreet Boys und diversen Klassikern, schwingen sie das Tanzbein, soweit dies in einem Auto möglich ist.

Lebensweisheiten von Jazz Gitti Auf Fragen über Gitti antwortet Carmen stets mit Bewunderung: Für die TV-Mama ist die bald 80-Jährige eine echte Inspirationsquelle. "In meinem Leben gibt es zwei Frauen, die für Selbstliebe stehen und meine absoluten Vorbilder sind: meine Mama und Gitti", verrät sie. "Sie hat mir viel mitgegeben, vor allem was das Thema Selbstliebe betrifft. Die Gitti hat auch schon ganz früh den Meilenstein für Body-Positivity gesetzt." Besonders beeindruckt Carmen die Resilienz ihrer Vorbilder: "Diese beiden Frauen haben mir immer wieder gezeigt, dass man auch nach einem Fall wieder aufstehen und sich selbst neu finden kann. Es gibt keine Träume, die zu weit oder zu hoch sind. Die Gitti hatte auch schon einen steinigen Weg hinter sich, aber trotzdem hat sie immer wieder ihre Träume gelebt."

In meinem Leben gibt es zwei Frauen, die für Selbstliebe stehen und meine absoluten Vorbilder sind: meine Mama und Gitti. Carmen über ihre Vorbilder

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Vor allem ein Spruch von Gitti ist Carmen besonders in Erinnerung geblieben: "Mein Sexappeal liegt in meiner Verbautheit" und das trifft für sie den Kern ihres Lebensmottos: sich selbst lieben, das Leben feiern und immer authentisch bleiben. Auch Carmen hat es immer geliebt, Gitti bei ihren Geschichten und Lebensweisheiten zu lauschen, so wie es ihr Benjamin jetzt auch tut. Auch auf die Frage, ob Jazz Gitti heute noch dieselbe ist wie früher, findet Carmen klare Worte: "Die Gitti steht für mich für absolute Lebensfreude. Sie verstellt sich mit bald 80 auch nicht, sie hat immer noch Spaß am Leben und zeigt sich, wie sie ist. Das ist absolut erstrebenswert, das wünsche ich mir auch für mein Alter."

Mein Sexappeal liegt in meiner Verbautheit. Carmen gräbt eine Weisheit von Jazz Gitti aus

Benjis Rampenlicht und die Kommentare In der Show kämpft Carmen auch mit negativen Kommentaren auf Social Media, denn nicht alle Zuschauer sehen das Rampenlicht für ihren Sohn so locker. Wie sieht Benjamin selbst die Sache? "Dem Benji ist das egal, er liebt es einfach", stellt sie klar. Ihr Nachwuchs genießt die TV-Momente mit jeder Menge Spaß, "das fördere ich als Mama natürlich gerne, genauso wie ich Klavier- oder Tanzunterricht fördern würde wenn er das will", fügt sie hinzu, allerdings alles ohne Druck. Einen eigenen Social-Media-Account für Benji? Darauf meint Carmen locker: "Benjamin hat noch keinen Social Media Account und ich glaube, das braucht er auch noch nicht. Der darf sich gerne auf meinem Profil zeigen wenn er das möchte." Da setzt sie klare Grenzen und unterstützt ihren Sohn lediglich in dem, was ihm Freude bereitet. Ob Tanzen, Klavierspielen oder Kamera, Benji soll sich frei entfalten. "Entweder man hat das Rampensau-Gen oder man hat es nicht und ich glaube, er hat’s in sich!", lacht sie.

Entweder man hat das Rampensau-Gen oder man hat es nicht. Carmen über ihren Sohn

Mütter united: Carmen feiert Solidarität Auch begeistert zeigt sich Carmen von dem Support der anderen Mütter in der Show bezüglich der negativen Kommentare auf Social Media: "Ich fand das wunderschön, wir kommen alle aus unterschiedlichen Bereichen. Ich finde es wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und hintereinanderstehen." Für Carmen ist das Female Empowerment: Zusammenhalt statt Konkurrenz. "Man muss nicht immer derselben Meinung sein, aber man kann sich trotzdem supporten", erklärt sie. Willst du Carmen, Benjamin und Gitti in Action erleben? Und den Mütter-Support richtig spüren? Dann schalte "Mütter in lustiger Fernseh-Show" ein, immer montags um 21:30 Uhr auf ATV und Joyn, direkt nach "Teenager werden Mütter".

Du willst die 2. Folge "Mütter in lustiger Fernseh-Show" sehen? Ganze Folge Mütter in lustiger Fernsehshow Vier Mamas, vier Leben – null Filter Verfügbar auf Joyn Folge vom 09.03.2026 • 49 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

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