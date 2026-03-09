Spoiler zur 1. Folge
Warum du die erste Folge "Mütter in lustiger Fernseh-Show" sehen solltest
Aktualisiert:von Sophia Seidl
Endlich ist der 9. März: Der Montagabend hat wieder Sinn, denn auf ATV und Joyn zeigen unterschiedliche Mamas im neuen Format "Mütter in lustiger Fernseh‑Show", wie verrückt das Leben manchmal spielt. Welche Mutter steuert die skurrilste Geschichte bei und welche setzt mit ihrem Humor die Pointe? Lies hier, worum es in der ersten Folge geht.
Du willst "Mütter in lustiger Fernseh-Show" sehen?
Spoiler: So intim wird die erste Folge
Alte und neue TV-Gesichter zeigen, dass sie ihr Leben in vollen Zügen genießen und sich dabei von niemandem aufhalten lassen.
Lugner-Ex und "Forsthaus Rampensau"-Kandidatin Bahati gewährt ganz private Einblicke und wagt neue Wege: Sie entdeckt ihre sinnliche Seite als Erotikmodel und träumt davon, mit ihrem Marzio ein glamouröses Leben in Monaco zu führen.
Auch Kerstin, bekannt aus "Teenager werden Mütter", hat große Pläne: Sie ist gereift, plant ihre Traumhochzeit mit Scott und will allen zeigen, dass Familie und Musikkarriere wunderbar zusammenpassen. Mit Herzblut arbeitet sie an ihren Songs und gleichzeitig an ihrem Happy End.
Carmen, die energiegeladene Mentalcoachin und Kartenlegerin, bekannt auch als Ex-Teampartnerin von Jazz Gitti aus "Forsthaus Rampensau", sorgt derweil mit ihrer offenen Art für Aufsehen. Als selbsternannte "spirituelle Tussi" berät sie ihre Kundinnen mit Erfahrung und Schäh und meistert ihr Leben als alleinerziehende Powermama mit beeindruckender Gelassenheit.
Lisa wiederum genießt den Luxus-Lifestyle in der Steiermark, bleibt aber mit beiden Beinen im Leben: Gemeinsam mit ihrer Familie hält sie an großen Zielen fest und zeigt, dass Erfolg auch bodenständig sein kann.
Außerdem: Es bleibt nichts unkommentiert von den Ladies. Ganz nach dem Motto "ehrlich, laut und ohne Filter" wird gelacht, gestaunt und ordentlich Tacheles geredet. Reality pur mit echten Gefühlen und starken Persönlichkeiten.
