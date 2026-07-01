"Du wirst es nicht kriegen!": So begann die Liebe von Marko und Sarah Arnautovic

Es klingt wie ein Drehbuch aus Hollywood und so war es bei Marko Arnautovic und seiner Sarah auch. In der zweiten Folge von "Team Arnautovic" gewährt das Paar intime Einblicke in seine Liebesgeschichte. Erfahre hier, was dich in der zweiten Folge erwartet.

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"Verschwende deine Zeit nicht" Liebe auf den ersten Blick? Nicht unbedingt. Marko erinnert sich offen: "Ich hatte im Kopf, ich kann eh jedes Mädchen bekommen und das dachte ich von ihr auch." Aber so leicht war es dann doch nicht. Sarah war nämlich zunächst nicht besonders beeindruckt und hatte Vorurteile gegenüber Profi-Fußballern. Ihr klares Urteil: "Verschwende deine Zeit nicht, du wirst es nicht kriegen." Erst später begann sich ihre Sicht zu verändern, und einfach machte sie es ihm definitiv nicht. Aber Marko blieb hartnäckig: "Ich bin eigentlich der Typ: Wenn ich etwas will, dann tue ich alles dafür, dass ich das bekomme." Dass es so schwierig werden würde, hatte er sich jedoch nicht gedacht.

Ich hatte im Kopf, ich kann eh jedes Mädchen bekommen. Marko Arnautovic

Große Gefühle auf Ibiza Der Wendepunkt? Ein spontaner Urlaub auf Ibiza. Für Marko war der Weg dorthin alles andere als leicht: "Es war für mich ein harter Kampf bis dahin." Doch genau dort fiel schließlich die Entscheidung für ihre Liebe. Sarah erinnert sich emotional: "Ich lag in seinen Armen und er ist eingeschlafen. Mir sind die Tränen gekommen, es war so wunderschön, aber es hat mir Angst gemacht." Auch Marko wird bei den Erinnerungen sentimental: "Ich danke dem lieben Herrgott, dass er mir so eine Frau geschenkt hat. Ich bin immer noch der glücklichste Junge."

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Es war so wunderschön, aber es hat mir Angst gemacht. Sarah erinnert sich

15 Jahre später: Liebe mit Ecken und Kanten Heute, 15 Jahre später, ist daraus eine tiefe, aber nicht immer einfache Beziehung geworden. "Wir hatten dieses Feuer immer schon, ich mag es, wenn es nicht einfach ist", erklärt Sarah.

Wir hatten dieses Feuer immer schon. Sarah über ihre Beziehung

Trotz wiederkehrender Reibereien findet Marko bewegende Worte für seine Frau: "Nach 15 Jahren sagen viele, es ist Gewohnheit. Ich liebe Sarah heute so wie damals, wenn nicht stärker. Ich zeig ihr das nicht oft, aber ich liebe diese Frau so sehr." Besonders schwer fällt ihm das ständige Abschiednehmen, wenn die Familie sich wieder trennen muss. Während es für Sarah längst Alltag ist, bleibt es für ihn "ein Horror".

1 Staffel Team Arnautovic Team Arnautovic Nicht nur auf dem Platz begeistert ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic die Fans. Mit Humor und Charme wurde er auch abseits des Stadions zum Publikumsliebling. Privat blieb er bisher zurückhaltend. Nun öffnet Familie Arnautovic erstmals die Türen ihres Zuhauses: Ehefrau Sarah sowie die Töchter Emilia und Alicia zeigen ihr Leben hinter den Kulissen - ungefiltert, authentisch und echt. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Mehr als nur Fußball Die Doku "Team Arnautovic" feierte am 7. Juni ihre Premiere und bietet spannende, persönliche Einblicke in das Privatleben des Fußballstars. Wer Marko Arnautovic einmal von einer ganz neuen Seite kennenlernen möchte, sollte sich diese Doku nicht entgehen lassen. Am Sonntag. 5. Juli um 20:15 Uhr auf PULS 4 sowie im Stream auf Joyn oder jederzeit in der Joyn-Mediathek abrufbar.

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