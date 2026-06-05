Doku: "Team Arnautović" "Ich bin eine tickende Zeitbombe": Arnautović so persönlich wie nie Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Sophia Seidl Team Arnautovic Der Trailer zu "Team Arnautovic" Videoclip • 45 Sek • Ab 6 Link kopieren Teilen

Er ist einer der schillerndsten Fußballer Österreichs und gerade im Trainingslager in Santa Barbara für die bevorstehende WM 2026 angekommen: Marko Arnautović. Kurz zuvor öffnet der Nationalspieler in der Joyn-Doku-Reihe "Team Arnautović" die Türen zu seiner Welt abseits des Rasens und zeigt sich mit Ehefrau Sarah und seinen beiden Töchtern so privat wie nie zuvor. Dabei geht es nicht nur um Glamour und große Spiele, sondern vor allem um die Menschen dahinter und die Herausforderungen, die eine Familie im Schatten des Erfolgs bewältigen muss.

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Ein ungewöhnliches Familienleben Was vielleicht überrascht, Marko und Sarah leben nicht unter einem Dach. Während der Fußballprofi in einer WG mit seinem Freund Darko lebt, kümmert sich Sarah größtenteils alleine um die gemeinsamen Töchter Emilia und Alissia. Der Grund für diese Entscheidung ist vor allem das Wohl der Kinder, zu viele Umzüge hätten ihnen auf Dauer nicht gut getan. Sarah meint dazu ehrlich: "Es tut sehr weh, wenn man sich emotional mit jemanden verbindet, dann zu gehen." Trotz der Distanz sei das genau dieses Modell ihrer Beziehung Stabilität gibt. Die räumliche Trennung sorge dafür, dass sie sich immer wieder neu aufeinander freuen können.

Es tut sehr weh, wenn man sich emotional mit jemanden verbindet, dann zu gehen. Sarah über ihre Umzüge

Zwischen Organisation und Überforderung Doch einfach ist das nicht, Sarah gibt offen zu, dass sie im Alltag oft an ihre Grenzen stößt. Zwischen Schule, Haustieren und Erziehung bleibt wenig Zeit für sich selbst. Gleichzeitig beschreibt Marko seine Frau als das Herz der Familie und zeigt ungewohnt selbstkritische Töne, wenn er zugibt, nicht immer für seine Liebsten da sein zu können. Auch sein Temperament spiele dabei eine Rolle: ""Ich bin eine tickende Zeitbombe", gesteht der Fußballstar offen.

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Ich bin eine tickende Zeitbombe Marko Arnautović

Nähe auf Zeit und die Angst vor dem Moment danach Trotz aller Differenzen wird eines deutlich: Die Gefühle füreinander sind nach wie vor stark. Besonders bewegend sind die Momente des Abschieds, wenn die Familie wieder auseinandergeht. Während Sarah gelernt hat, damit umzugehen, fällt es Marko deutlich schwerer, seine Emotionen zu kontrollieren. "Es ist Horror, aber ich zeige es nicht", verrät er. Wenn die Familie zusammenkommt, scheint alles möglich. Doch die gemeinsame Zeit ist begrenzt und genau das macht sie besonders.

Ich bin auf mich sauer, weil ich nicht da sein kann für meine Familie. Marko Arnautović

Ausnahmezustand beim Derby in Belgrad Ein Highlight ist das legendäre Derby, dass Sarah und ihre Kinder in Belgrad erleben. Die Atmosphäre im Stadion beschreibt sie als überwältigend und intensiv wie nie zuvor. Obwohl sie selbst kein großer Fußballfan ist, zeigt dieser Moment, wie sehr sie Markos Welt respektiert auch wenn sie sie nicht immer versteht. Die Auftaktfolge von "Team Arnautović" liefert weit mehr als nur einen Blick hinter die Kulissen eines Fußballstars. Sie zeigt ein Leben zwischen Erfolg und Verzicht, zwischen Nähe und Distanz und macht deutlich: Diese Geschichte hat gerade erst begonnen.

Was bisher geschah: Skandale & Skandälchen Ansakonferenz Marko Arnautović: Zwischen Rekorden und Gerüchten Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.12.2025 • 16 Min Aktionsmenü öffnen

Geheimtipp - Die besten Momente kommen noch Und das ist übrigens noch nicht alles: Während der WM 2026 werden Sarah, Alissia und Emilia ebenfalls von Joyn begleitet, während sie mit der österreichischen Nationalmannschaft sowie Ehemann und Vater Marko Arnautović mitfiebern. Seid in den kommenden Folgen hautnah dabei und erlebt, wie die Familie die Spiele vor Ort verfolgt. Die Auftaktfolge von "Team Arnautović" liefert bereits jede Menge emotionale Einblicke. Doch die spannendsten Kapitel dieser Geschichte stehen noch bevor. Wer den Start der Doku "Team Arnautović" nicht verpassen möchte, sollte sich Sonntag, den 7. Juni, vormerken. Los geht es ab 20:15 Uhr auf Joyn und PULS 4.

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