WM-Fieber
"Marko for President!" – Dr. Bohl droppt inoffizielle WM-Hymne zusammen mit Marko Arnautovic
Veröffentlicht:von Sophia Seidl
Was haben Marko Arnautovic und Dr. Bohl gemeinsam? Einen Song. Während Marko bei der WM Tore liefert, droppt Dr. Bohl die gemeinsame, inoffizielle Hymne auf Social Media. Gleichzeitig gibt´s auf Joyn private Einblicke wie nie zuvor in das Leben des Fußballstars.
Österreichs Song zur WM?
Was für ein Überraschungs-Coup. Der Comedian Dr. Bohl hat sich für seinen neuesten Song niemand Geringeren als Fußball-Star Marko Arnautovic geschnappt. Gemeinsam liefern die beiden jetzt die inoffizielle WM-Hymne.
Mit provokanten Texten wie "Wenn wir den Schaß gewinnen, dann gibt’s nur eine Konsequenz: Marko for President!" drehen die beiden auf und heizen den Fans auf Social Media ein. Im Musikvideo sieht man Arnautovic immer wieder in kurzen Trainingssequenzen, während Dr. Bohl mit seinem Rap zum Sieg pusht.
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Die Familie Arnautovic ganz privat
Auch sonst gibt´s ganz neue Einblicke bei Marko Arnautovic. Auf Joyn ist erstmals eine ganz persönliche Doku über den Fußballstar gestartet. Statt Tore und Training gibt es bei "Team Arnautovic" vor allem seltene Emotionen und intime Einblicke ins Familienleben.
Ehefrau Sarah, die als starke Partnerin den Alltag der Familie gemeinsam mit den beiden Töchtern meistert, rückt dabei besonders in den Fokus. Denn neben Luxus und Glamour sieht das Leben an der Seite eines Fußballprofis nicht immer so schillernd aus, wie es scheint.
Besonders berührend ist dabei die Lovestory von Marko und Sarah. Die beiden erzählen offen von ihren gemeinsamen Anfängen. Geheimtipp: Es werden Sarah und die beiden Töchter während der WM begleitet, wie sie mit Marko und der österreichischen Mannschaft mitfiebern.
Streame jetzt die spannende Doku "Team Arnautovic" in der Joyn-Mediathek.
Team Arnautovic
Team Arnautovic
Nicht nur auf dem Platz begeistert ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic die Fans. Mit Humor und Charme wurde er auch abseits des Stadions zum Publikumsliebling. Privat blieb er bisher zurückhaltend. Nun öffnet Familie Arnautovic erstmals die Türen ihres Zuhauses: Ehefrau Sarah sowie die Töchter Emilia und Alicia zeigen ihr Leben hinter den Kulissen - ungefiltert, authentisch und echt.
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