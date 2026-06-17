Bewerbung
Hast du das Zeug zum Backstar? Bewirb dich für "Das große Backen Österreich"
Aktualisiert:
Du liebst den Duft von frisch gebackenem Brot, verzierst Torten mit ruhiger Hand und zauberst aus Mehl, Butter und Zucker echte Kunstwerke? Dann ist jetzt deine Chance gekommen: Bewirb dich für die nächste Staffel von "Das große Backen Österreich" und zeige dein Backtalent!
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Auf die Plätzchen, fertig, backt!
Du backst regelmäßig für Familie, Freund:innen oder besondere Anlässe? Du hast Spaß daran, neue Rezepte auszuprobieren und möchtest dein Können vor einem großen Publikum zeigen?
Dann bist du hier genau richtig.
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