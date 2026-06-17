Hast du das Zeug zum Backstar? Bewirb dich für "Das große Backen Österreich"

"Das große Backen" um den goldenen Cupcake geht wieder los. Diese Hobby-Bäcker:innen greifen nach dem Sieg.

Du liebst den Duft von frisch gebackenem Brot, verzierst Torten mit ruhiger Hand und zauberst aus Mehl, Butter und Zucker echte Kunstwerke? Dann ist jetzt deine Chance gekommen: Bewirb dich für die nächste Staffel von "Das große Backen Österreich" und zeige dein Backtalent!

Auf die Plätzchen, fertig, backt!

Du backst regelmäßig für Familie, Freund:innen oder besondere Anlässe? Du hast Spaß daran, neue Rezepte auszuprobieren und möchtest dein Können vor einem großen Publikum zeigen?

Dann bist du hier genau richtig.