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Bewerbung

Hast du das Zeug zum Backstar? Bewirb dich für "Das große Backen Österreich"

Aktualisiert:

"Das große Backen" um den goldenen Cupcake geht wieder los. Diese Hobby-Bäcker:innen greifen nach dem Sieg.

Bild: Joyn/Claudius Pflug

Du liebst den Duft von frisch gebackenem Brot, verzierst Torten mit ruhiger Hand und zauberst aus Mehl, Butter und Zucker echte Kunstwerke? Dann ist jetzt deine Chance gekommen: Bewirb dich für die nächste Staffel von "Das große Backen Österreich" und zeige dein Backtalent!

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Auf die Plätzchen, fertig, backt!

Du backst regelmäßig für Familie, Freund:innen oder besondere Anlässe? Du hast Spaß daran, neue Rezepte auszuprobieren und möchtest dein Können vor einem großen Publikum zeigen?

Dann bist du hier genau richtig.

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