Du willst zeigen, was Bauern so draufhaben? Dann bewirb dich hier!

Du willst zeigen, wie dein Leben am Bauernhof läuft? Dann bewirb dich jetzt hier!

Für unser neues TV‑Format suchen wir Bauern und Bäuerinnen von jung bis alt, die Lust haben, ihren Hofalltag so zu zeigen, wie er wirklich ist: ehrlich, herzlich, chaotisch – mit Schmäh und Stallgeruch.

Informationen zur Bewerbung

Wir begleiten euch durch den Sommer: früh aufstehen, spät heimkommen, z’sammhelfen, diskutieren, lachen, feiern – und weitermachen, auch wenn’s mal ordentlich schiefgeht.

Egal ob kleiner Familienbetrieb oder großer Bergbauernhof, wenn ihr schon immer mal das kunterbunte Treiben auf eurem Hof herzeigen wolltet, dann passt ihr perfekt zu uns.