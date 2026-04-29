Bewerbung Gesund in die Zukunft: Wir suchen dich für "So lebt sich's länger" Veröffentlicht: Vor 30 Minuten Dr. Bianca Stuhlpfarrer hilft dir Bild: Stuhlpfarrer privat

Du möchtest dich fitter, gesünder und wohler fühlen, heute und in Zukunft? Du möchtest abnehmen und die Kilos sollen purzeln, aber auf GESUNDE Weise? Dann bewirb dich für die neue Sendung "So lebt sich’s länger".

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Du willst verstehen, was deinem Körper guttut, wie du mehr Energie bekommst und langfristig gesund bleibst? Vielleicht hast du gesundheitliche Herausforderungen wie Bluthochdruck, hormonelle Veränderungen (zum Beispiel im Wechsel), Müdigkeit oder schläfst schlecht. Vielleicht möchtest du dich einfach wieder kraftvoller fühlen, beweglicher werden oder deinen Körper besser verstehen.

Zur Bewerbung für "So lebt sich's länger" In "So lebt sich’s länger" steht kein Schönheitsideal im Mittelpunkt, sondern deine Gesundheit, deine Lebensqualität und deine Zukunft. Gewichtsveränderungen können ein Teil des Weges sein, entscheidend ist aber, was dir hilft, langfristig vital zu bleiben. Unsere Ärztin Dr. Bianca Stuhlpfarrer begleitet dich dabei mit modernsten Analyse­methoden und umfassendem medizinischem Know-how. Gemeinsam schaut ihr hin: Wie ist dein Körper tatsächlich zusammengesetzt?

Wie arbeitet dein Stoffwechsel?

Welche Blutwerte sagen wirklich etwas über deine Gesundheit aus?

Ernährung, Bewegung, Regeneration, Schlaf, Stressmanagement und mentale Stärke werden ganzheitlich betrachtet, immer angepasst an dich und dein Leben.

Schritt für Schritt in ein gesünderes, stärkeres und längeres Leben Wenn du mitmachst, bekommst du alltagstaugliche Impulse: Welche Lebensmittel unterstützen deinen Körper wirklich?

Wie kannst du einfach und gesund kochen, ohne Druck oder Dogmen?

Wann können Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sein und wann nicht?

Und wie sieht eine Lebensweise aus, die auch in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren noch trägt?

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Zur Person Dr. Bianca Stuhlpfarrer ist Allgemeinmedizinerin mit Fokus auf Longevity und verfügt über ein Zusatzdiplom in Sportmedizin. Sie führt eine eigene Praxis in Baden bei Wien und ist Co-Founder und Medical Director des Longevity Health Clubs OIRA, den sie gemeinsam mit Human Performance Specialist Benjamin Mareich (CEO und Co-Founder) leitet.

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