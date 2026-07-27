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Gewinne Beatpatrol-Tickets & Meet & Greet mit Timmy Trumpet
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Jetzt mitmachen & gewinnen!
Das Beatpatrol Festival 2026 bringt die größten Stars der internationalen Electronic-Dance-Music nach Österreich und verspricht einen Tag voller energiegeladener Beats, spektakulärer Bühnenshows und unvergesslicher Festivalmomente. Fans elektronischer Musik kommen voll auf ihre Kosten. Mit erstklassigen Acts, einer einzigartigen Atmosphäre und tausenden feiernden Besucherinnen und Besuchern zählt das Beatpatrol zu den absoluten Highlights der Festivalsaison. Wer elektronische Musik liebt, sollte sich dieses Event auf keinen Fall entgehen lassen. Und das gibt´s zu gewinnen:
10 × 2 reguläre Tickets
2 × 2 Premium-Tickets
2 × 2 Meet & Greet mit Timmy Trumpet
So einfach geht's:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum unsere Gewinnspielfrage. Die kreativste Antwort sichert sich den Gewinn.
Teilnahmeschluss: 03.09.2026
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Zum Gewinnspiel:
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