Gewinne jetzt ein Snackpaket von ültje

Mach mit und gewinne eines von 20 ültje Swavy Snackpaketen.

Du kannst dich manchmal einfach nicht zwischen süß und salzig entscheiden? Warum nicht beides!? Jetzt kannst du eines von 20 ültje Swavy Snackpaketen gewinnen mit dem perfekten Mix für zwischendurch!

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So einfach geht's:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum unsere Gewinnspielfrage. Die kreativsten Antworten sichern sich die Gewinne.

Teilnahmeschluss: 15.07.2026

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.