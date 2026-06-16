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Gewinnspiel: Hitschies Monatsvorrat und 1x2 VIP Tickets für ein ÖFB Heimspiel
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Jetzt mitmachen & gewinnen!
hitschies und das österreichische Nationalteam stehen für Teamgeist, Lebensfreude und unvergessliche Momente. Jetzt hast du die Chance, ein ganz besonderes Fußballerlebnis zu gewinnen.
Das gibt es zu gewinnen
1 x 2 VIP-Tickets für ein ÖFB-Heimspiel und einen süßen Vorrat an hitschies Candies.
Zum Gewinnspiel:
So einfach geht es:
hitschies und das österreichische Nationalteam haben ein gemeinsames Ziel: Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Welcher Moment mit Freunden, Familie oder deinem Team hat dir zuletzt ein besonders großes Lächeln ins Gesicht gezaubert und warum?
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage, die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 24.06.2026
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
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