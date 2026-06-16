Gewinnspiel: Hitschies Monatsvorrat und 1x2 VIP Tickets für ein ÖFB Heimspiel

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hitschies und das österreichische Nationalteam stehen für Teamgeist, Lebensfreude und unvergessliche Momente. Jetzt hast du die Chance, ein ganz besonderes Fußballerlebnis zu gewinnen.

Das gibt es zu gewinnen

1 x 2 VIP-Tickets für ein ÖFB-Heimspiel und einen süßen Vorrat an hitschies Candies.