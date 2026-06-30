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Gewinnspiel: 1x2 Karten für die Cineplexx Ladies Night
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Jetzt mitmachen & gewinnen!
Cineplexx und Joyn laden Dich und deine Begleitung zur Ladies Night am Donnerstag, 23. Juli zu "Cherie, ich komme!" ein!
Gewinne 1x2 Karten für die Cineplexx Ladies Night für Cineplexx Wiener Neustadt, Cineplexx Annenhof, Cineplexx Wien Auhof, Cineplexx Wienerberg, Cineplexx Linz, Wien Village Cinemas, Wien Apollo Kino.
Zwanzig Jahre Ehe, eine Liebe, die trägt und ein Geheimnis, das alles verändert. Nach einer wahren Geschichte legt die Regisseurin Reem Kherici, Fachfrau für französische Publikumshits, einen Komödienkracher hin, dem ein echter Coup gelingt: jenseits von Vulgarität erzählt CHÉRI, ICH KOMME! – DIE ERFINDUNG DER LUST sehr empfindsam und dennoch voller Humor von der Erneuerungskraft der Liebe.
So einfach geht's:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum unsere Gewinnspielfrage. Die kreativste Antwort sichert sich den Gewinn.
Teilnahmeschluss: 22.07.2026
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Zum Gewinnspiel:
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