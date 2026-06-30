Gewinnspiel: 1x2 Karten für die Cineplexx Ladies Night

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Cineplexx und Joyn laden Dich und deine Begleitung zur Ladies Night am Donnerstag, 23. Juli zu "Cherie, ich komme!" ein!

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Zwanzig Jahre Ehe, eine Liebe, die trägt und ein Geheimnis, das alles verändert. Nach einer wahren Geschichte legt die Regisseurin Reem Kherici, Fachfrau für französische Publikumshits, einen Komödienkracher hin, dem ein echter Coup gelingt: jenseits von Vulgarität erzählt CHÉRI, ICH KOMME! – DIE ERFINDUNG DER LUST sehr empfindsam und dennoch voller Humor von der Erneuerungskraft der Liebe.