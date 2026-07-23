Gewinnspiel: 1x2 Karten für die Cineplexx Ladies Night am 30. Juli zu "The Invite"

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Cineplexx und Joyn laden Dich und deine Begleitung zur Ladies Night am Donnerstag, 30. Juli um 20:15 Uhr zu "The Invite" ein!

Gewinne 1x2 Karten für die Cineplexx Ladies Night für Wien Apollo, Wien Artis, Cineplexx Donau Zentrum, Cineplexx Millennium City, cineplexx Wienerberg, Cineplexx Wien Auhof, Village Cinema Wien Mitte, Cineplexx Wr. Neustadt, Cineplexx Westfield SCS, Annenhof Kino, Cineplexx Graz, Cineplexx Leoben, Cineplexx Linz, Cineplexx Salzburg Airport, Cineplexx Hohenems, Cineplexx Villach, Cineplexx Wörgl, Cineplexx Innsbruck, Cineplexx Amstetten.

Nach 15 Jahren Ehe steckt die Beziehung von Angela (Olivia Wilde) und Joe (Seth Rogen) in der Krise. Gemeinsame Abendessen mit anderen Paaren gab es schon lange nicht mehr. Als Angela spontan die Nachbarn aus der Wohnung über ihnen einlädt, zeigt sich, dass Pina (Penélope Cruz) und Hawk (Edward Norton) ihnen mehr Sympathie entgegenbringen als die distanzierten Begegnungen im Fahrstuhl bislang vermuten ließen. Was als geselliger Abend mit Smalltalk über Käse, Wein und Inneneinrichtung gedacht war, entwickelt sich zu einer aberwitzigen Achterbahnfahrt der Gefühle. Wer spielt hier mit wem, und wer wird am Ende die Kontrolle verlieren?