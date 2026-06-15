Joyn+: Neue Abo-Modelle im Check – Kosten, Vorteile und was sich jetzt für dich ändert

Seit Mai gibt es Joyn+ auch in Österreich.

Joyn bringt mit bei Joyn+ frischen Wind ins Streaming-Angebot: Mit zwei neuen Abo-Modellen können Nutzer jetzt noch flexibler entscheiden, wie sie ihre Lieblingsserien und Shows genießen. Welches Modell lohnt sich und was bleibt beim Alten? Alle Details im Überblick.

So funktioniert das neue Joyn+ Abo

Ab sofort können sich Streaming-Fans zwischen zwei Abo-Modellen entscheiden, ganz ohne Verpflichtungen oder automatische Umstellungen. Und so funktioniert’s:

Das Monatsabo liegt bei 8,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Perfekt für alle, die flexibel bleiben oder Joyn+ nur für einen bestimmten Zeitraum nutzen möchten.

Wer hingegen langfristig denkt, kann mit dem Jahresabo sparen: Für umgerechnet 6,99 Euro pro Monat erhält man gleich 12 Monate Zugriff auf das Joyn+ Angebot.

Insider Tipp: Der Leistungsumfang bleibt bei beiden Varianten identisch, egal, für welches Modell man sich entscheidet.