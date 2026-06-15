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Streaming-News

Joyn+: Neue Abo-Modelle im Check – Kosten, Vorteile und was sich jetzt für dich ändert

Veröffentlicht:

von Sophia Seidl

Seit Mai gibt es Joyn+ auch in Österreich.

Bild: Joyn

Joyn bringt mit bei Joyn+ frischen Wind ins Streaming-Angebot: Mit zwei neuen Abo-Modellen können Nutzer jetzt noch flexibler entscheiden, wie sie ihre Lieblingsserien und Shows genießen. Welches Modell lohnt sich und was bleibt beim Alten? Alle Details im Überblick.

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So funktioniert das neue Joyn+ Abo

Ab sofort können sich Streaming-Fans zwischen zwei Abo-Modellen entscheiden, ganz ohne Verpflichtungen oder automatische Umstellungen. Und so funktioniert’s:

Das Monatsabo liegt bei 8,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Perfekt für alle, die flexibel bleiben oder Joyn+ nur für einen bestimmten Zeitraum nutzen möchten.

Wer hingegen langfristig denkt, kann mit dem Jahresabo sparen: Für umgerechnet 6,99 Euro pro Monat erhält man gleich 12 Monate Zugriff auf das Joyn+ Angebot.

Insider Tipp: Der Leistungsumfang bleibt bei beiden Varianten identisch, egal, für welches Modell man sich entscheidet.

Hol dir jetzt Joyn+

Das sind die Joyn+ Vorteile

Mit Joyn+ erweitert sich das Streaming-Erlebnis. Nutzer profitieren von exklusiven Previews, zusätzlichen Originals sowie einer größeren Auswahl an Serien und Shows. Dazu kommt eine verbesserte HD-Qualität und ein werbereduziertes Streaming-Erlebnis, das für noch mehr Komfort sorgt. Über 20 zusätzliche öffentlich-rechtliche Live-Sender erweitern das Angebot – von ARD und ZDF bis hin zu ARTE und 3sat.

Joyn ist selbstverständlich auch in der Free Version unverändert weiter nutzbar.

Streame mit Joyn+ "Match my Ex" vorab:

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