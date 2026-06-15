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Joyn+: Neue Abo-Modelle im Check – Kosten, Vorteile und was sich jetzt für dich ändert
Veröffentlicht:von Sophia Seidl
Joyn bringt mit bei Joyn+ frischen Wind ins Streaming-Angebot: Mit zwei neuen Abo-Modellen können Nutzer jetzt noch flexibler entscheiden, wie sie ihre Lieblingsserien und Shows genießen. Welches Modell lohnt sich und was bleibt beim Alten? Alle Details im Überblick.
So funktioniert das neue Joyn+ Abo
Ab sofort können sich Streaming-Fans zwischen zwei Abo-Modellen entscheiden, ganz ohne Verpflichtungen oder automatische Umstellungen. Und so funktioniert’s:
Das Monatsabo liegt bei 8,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Perfekt für alle, die flexibel bleiben oder Joyn+ nur für einen bestimmten Zeitraum nutzen möchten.
Wer hingegen langfristig denkt, kann mit dem Jahresabo sparen: Für umgerechnet 6,99 Euro pro Monat erhält man gleich 12 Monate Zugriff auf das Joyn+ Angebot.
Insider Tipp: Der Leistungsumfang bleibt bei beiden Varianten identisch, egal, für welches Modell man sich entscheidet.
Hol dir jetzt Joyn+
Das sind die Joyn+ Vorteile
Mit Joyn+ erweitert sich das Streaming-Erlebnis. Nutzer profitieren von exklusiven Previews, zusätzlichen Originals sowie einer größeren Auswahl an Serien und Shows. Dazu kommt eine verbesserte HD-Qualität und ein werbereduziertes Streaming-Erlebnis, das für noch mehr Komfort sorgt. Über 20 zusätzliche öffentlich-rechtliche Live-Sender erweitern das Angebot – von ARD und ZDF bis hin zu ARTE und 3sat.
Joyn ist selbstverständlich auch in der Free Version unverändert weiter nutzbar.
Streame mit Joyn+ "Match my Ex" vorab:
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