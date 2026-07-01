MINIONS & MONSTER: Gewinne zum Kinostart ein cooles Fan-Paket und Kinogutscheine für den Film

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MINIONS & MONSTER erzählt die abgefahrene, aberwitzige und natürlich absolut wahre Geschichte der Minions und wie sie Hollywood erobern, Filmstars werden, alles verlieren, Monster auf die Welt loslassen und sich dann heldenhaft daranmachen, den Planeten vor genau dem Chaos zu retten, das sie selbst angerichtet haben.

MINIONS & MONSTER – AB 1. JULI NUR IM KINO

Wir verlosen 3 Fan-Pakete mit Becher, Kids T-Shirt, Schlüsselanhänger, Handyanhänger, Beach Bag und 4 Kinogutscheinen* für den Film