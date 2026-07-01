zur Joyn Startseite
Zur Behind The Screens Startseite

Anzeige

MINIONS & MONSTER: Gewinne zum Kinostart ein cooles Fan-Paket und Kinogutscheine für den Film

Veröffentlicht:

Mach mit und gewinne zum Kinostart ein cooles Fan-Paket und Kinogutscheine für den Film.

Bild: © Universal Studios

Jetzt mitmachen & gewinnen!

MINIONS & MONSTER erzählt die abgefahrene, aberwitzige und natürlich absolut wahre Geschichte der Minions und wie sie Hollywood erobern, Filmstars werden, alles verlieren, Monster auf die Welt loslassen und sich dann heldenhaft daranmachen, den Planeten vor genau dem Chaos zu retten, das sie selbst angerichtet haben.

MINIONS & MONSTER – AB 1. JULI NUR IM KINO

Wir verlosen 3 Fan-Pakete mit Becher, Kids T-Shirt, Schlüsselanhänger, Handyanhänger, Beach Bag und 4 Kinogutscheinen* für den Film

*Die Kinogutscheine gelten nicht in Cineplexx und Constantin Film Kinos.

- Anzeige -
- Anzeige -

So einfach geht's:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum unsere Gewinnspielfrage. Die kreativste Antwort sichert sich den Gewinn.

Teilnahmeschluss: 14.07.2026

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

Zum Gewinnspiel:

- Anzeige -
- Anzeige -

Mehr entdecken