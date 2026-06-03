Nach GNTM-Finale: Wird Godfrey jetzt zum Reality-Star?

Direkt vom explosiven GNTM-Finale auf die gemütliche "Café Puls"-Couch: Finalist Godfrey ist zurück in Wien und spricht ehrlich über seine Erfahrungen bei "Germany's Next Topmodel" und warum er nicht Nein zum "Bachelor" sagen würde.

- Anzeige -

- Anzeige -

Godfrey zu Gast bei "Café Puls" Das Interview mit dem Finalisten ansehen

Knappes Rennen im GNTM-Finale Im spektakulären Finale von "Germany's Next Topmodel" beweist der Wiener sein Können und schafft es nach dem filmreifen Live-Shooting in die nächste Runde. Kopf an Kopf müssen er und sein Kontrahent Ibo bei einer James-Bond-Einlage um den Titel kämpfen, und er verliert nur knapp (lies hier alles zum Finale der GNTM-Männer). Doch den Traum vom Modeln gibt Godfrey deswegen nicht auf. Bei "Café Puls" erzählt er, dass schon die nächsten Projekte in den Startlöchern stehen.

Dschungelcamp, Bachelor und Co.? Godfrey polarisiert von Anfang an mit seiner ehrgeizigen und direkten Art. Schnell wird klar: Der Einzelgänger fokussiert sich bei "Germany's Next Topmodel" auf sich selbst. Das kommt nicht bei allen Models gut an und es kommt öfter zu Diskussionen. Doch sein Charakter fällt nicht nur in der Model-Villa auf und so trudeln kurz nach GNTM schon Angebote für andere TV-Formate ein. "Ich kann jetzt nicht genau sagen welche, aber das Dschungelcamp gehört nicht dazu", meint er im Interview. Bisher hat er einige schon abgelehnt, denn eigentlich will er dem Modelbusiness nicht den Rücken kehren. Mit 34 Jahren ist Godfrey ein Späteinsteiger, weswegen er trotzdem offen für andere Möglichkeiten ist. Wenn das richtige TV-Format an die Türe klopft, würde er es auch annehmen: "Ich habe schon öfter gesagt: Bachelor! Wenn das Geld stimmt, wenn das Angebot stimmt, dann könnte ich mir das vorstellen", erklärt Godfrey im exklusiven Interview mit Joyn.

- Anzeige -

- Anzeige -

Rosige Zukunft für Godfrey Die Voraussetzungen für den Einstieg in die Reality-Welt hätte er jedenfalls, denn Godfrey versteckt sich auch bei GNTM hinter keiner Fassade und meint über sich selbst: "Ich habe keine Lust vor der Kamera etwas vorzuspielen." Mit seiner vergangenen Teilnahme an der Dating-Sendung "Too Hot To Handle" hat er sogar schon sein erstes Dating-Format in der Tasche. In welcher TV-Sendung der zweitplatzierte Österreicher als nächstes zu sehen sein wird, bleibt allerdings noch offen. Alle Highlights von "Germany's Next Topmodel" 2026 gibt es auf Joyn zum Nachsehen.

Die 21. Staffel GNTM auf Joyn Jetzt kostenlos anschauen

- Anzeige -

- Anzeige -