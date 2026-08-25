STECKERLFISCHFIASKO – Gewinne ein signiertes Filmplakat

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Eberhofer (Sebastian Bezzel) im Neubau, Birkenberger (Simon Schwarz) im Saustall und Susi (Lisa Maria Potthoff) (fast) im Bürgermeisteramt und als wäre das Chaos in Niederkaltenkirchen nicht schon perfekt, geht auch noch die Oma (Enzi Fuchs) auf Kur. Gut, dass die neue Haushaltshilfe Julika (Lara Mandoki) ganz zur Freude von Papa (Eisi Gulp) und Leopold (Gerhard Wittmann) für Ordnung auf dem Eberhofer-Hof sorgt, während Franz sich wohl oder übel zwischen Susis Wahlkampf und dem neuen Hobby von Sohn Paul zurechtfinden muss.
Als der örtliche "Steckerlfischkönig" plötzlich mausetot auf dem neu errichteten Golfplatz liegt, kommt das dem Dorfsheriff deshalb gar nicht so ungelegen. Gemeinsam mit Rudi Birkenberger macht er sich an die Ermittlungen. Prompt geraten die beiden Spezln in eine ausgewachsene Familienfehde zweier Volksfestclans. "Romeo und Julia" in Niederbayern
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Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum unsere Gewinnspielfrage. Die kreativste Antwort sichert sich den Gewinn.
Teilnahmeschluss: 01.09.2026
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Zum Gewinnspiel:
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